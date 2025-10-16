Comandante di polizia municipale: nella Regione Lazio la qualifica dev’essere dirigenziale

16 Ottobre 2025

Gerarchia delle fonti ribadita dal Consiglio di Stato: un regolamento locale non può derogare alla legge regionale

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5909 dell’8 luglio 2025, stabilisce che nella Regione Lazio la carica di comandante del corpo di polizia locale deve essere necessariamente attribuita a personale in possesso di una qualifica dirigenziale.

Il principio chiave ribadito è quello della gerarchia delle fonti: la disposizione della legge regionale (l.reg. Lazio 13 gennaio 2005, n. 1), in quanto norma primaria, prevale su qualsiasi eventuale norma regolamentare locale (come un regolamento comunale o provinciale) che disponga diversamente.

Di conseguenza, il giudice, chiamato a valutare un provvedimento che è conforme al regolamento ma in contrasto con la legge regionale, deve disapplicare la norma regolamentare e dare prevalenza alla disposizione regionale, che impone la qualifica dirigenziale per l’incarico di Comandante.

Riferimenti normativi citati:

  • L.reg. Lazio 13 gennaio 2005, n. 1 (legge regionale sulla polizia locale del Lazio).
  • Principio di gerarchia delle fonti (che vede la norma primaria prevalere sul regolamento).

Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato

