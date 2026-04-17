Bilanci riequilibrati, proroga di 30 giorni per gli enti locali

Bilanci riequilibrati, proroga di 30 giorni per gli enti localiFinanza locale 17 Aprile 2026, di Redazione
Slitta il termine per la presentazione delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli enti che usufruiscono della normativa prevista dalla legge di fine 2025
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