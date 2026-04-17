Bilanci riequilibrati, proroga di 30 giorni per gli enti locali

Finanza locale 17 Aprile 2026, di Redazione

Slitta il termine per la presentazione delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli enti che usufruiscono della normativa prevista dalla legge di fine 2025

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Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (Dait), con comunicato del 17 aprile 2026, ha disposto una proroga dei termini per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. La misura riguarda gli enti locali che si avvalgono della facoltà prevista dall’articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In base a quanto comunicato, il termine originariamente fissato viene esteso di ulteriori 30 giorni. La decisione mira a concedere più tempo agli enti interessati per completare le procedure necessarie alla definizione del documento contabile, strumento fondamentale per il risanamento finanziario e il ripristino degli equilibri di bilancio.

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