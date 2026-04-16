Adottato l’Avviso 2026 per programmi di screening aziendali e defibrillatori

È stato pubblicato l’Avviso per l’annualità 2026 che disciplina l’accesso al Fondo dedicato al sostegno dei programmi di screening e delle iniziative di prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche promosse dai datori di lavoro, oltre all’acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) da parte delle imprese.

Il Fondo, previsto dalla legge di bilancio 2026, dispone di una dotazione complessiva pari a 500mila euro. Il decreto interministeriale del 17 dicembre 2025 ha stabilito i contributi: fino a 2mila euro per gli screening cardiovascolari e oncologici e fino a mille euro per l’acquisto di defibrillatori. È inoltre previsto il finanziamento di attività di informazione ed educazione sanitaria rivolte ai lavoratori, con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita.

L’Avviso definisce nel dettaglio termini, modalità e requisiti per la presentazione delle domande di finanziamento, oltre alla documentazione necessaria. Tutte le informazioni e il testo integrale sono disponibili nella sezione dedicata “Fondo screening – DAE” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Maggiori informazioni nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali