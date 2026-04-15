2 giugno: Manfredi ai sindaci, festa della Repubblica e di tutti i Comuni

Enti locali 15 Aprile 2026

I Comuni sono invitati a partecipare all'iniziativa “I volti della Repubblica - 80 anni dal Referendum”, promossa dal Presidente della Repubblica in programma la sera del 2 giugno in Piazza del Quirinale. L'evento, che sarà trasmesso in diretta su Rai Uno, intende coinvolgere cittadine e cittadini in un momento corale dedicato alla memoria repubblicana e ai valori costituzionali. Nell'articolo come aderire

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Pubblichiamo la lettera che il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inviato ai Comuni italiani per invitarli a promuovere, nell’ambito delle iniziative per l’ottantesimo della Repubblica, momenti di partecipazione collettiva in occasione dell’evento celebrativo “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum”, promosso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e in programma la sera del 2 giugno in Piazza del Quirinale. L’iniziativa, che sarà trasmessa in diretta su Rai Uno, intende coinvolgere cittadine e cittadini in un momento corale dedicato alla memoria repubblicana, ai valori costituzionali e al significato della scelta compiuta dagli italiani nel referendum del 1946.
Nella lettera, Manfredi invita sindache e sindaci a favorire la partecipazione delle comunità locali, anche attraverso l’organizzazione di momenti pubblici nelle piazze dei propri Comuni, eventualmente preceduti da iniziative di testimonianza e racconto dei valori fondanti della nostra democrazia.

SCHEDA TECNICA E INFO

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica