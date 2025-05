Violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, e rilevanza del contratto di lavoro intermittente di cui al d.lgs. n. 81 del 2015

La Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, con l’ordinanza n. 4229/2025 ha affermato che in tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, il contratto di lavoro intermittente di cui al d.lgs. n. 81 del 2015 non deroga all’obbligo di garantire la tracciabilità delle attività lavorative per i 28 giorni precedenti all’accertamento della violazione di cui all’art. 19 della l. n. 727 del 1978, integrato dal Regolamento UE 165/2014, trattandosi di obbligo finalizzato a garantire la sicurezza del trasporto e il rispetto delle normative sui tempi di guida e riposo. Pertanto, in tal caso, il conducente è tenuto a registrare le attività nei periodi in cui non è chiamato a prestare servizio.



Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 13, Legge 13/11/1978 num.

727 art. 19, Regolam. Comunitario 04/02/2014 num. 165

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione