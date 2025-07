Violazioni della normativa antisismica, natura giuridica della contravvenzione di cui all’art. 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

La Corte di Cassazione Sez. 3 Penale, con la sentenza n. 19871 (dep. 28/05/2025) ha affermato che in tema di violazioni della normativa antisismica, la contravvenzione di cui all’art. 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, laddove abbia ad oggetto l’omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e l’inizio dei lavori senza previa autorizzazione, in violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 93 e 94 d.P.R. citato, costituisce fattispecie “a consumazione prolungata”, avente natura di reato permanente, la cui consumazione perdura in ragione del protrarsi dell’offesa al bene tutelato della pubblica incolumità e cessa con l’adempimento dei suddetti obblighi di legge, da parte dell’interessato, ovvero con l’ultimazione delle opere.



In merito sono segnalate diverse altre massime per lo più in senso conforme al suddetto enunciato.



Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Ufficio Massimario della Corte di Cassazione