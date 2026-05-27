VIA, il TAR Sardegna: illegittimo il silenzio del MASE sul progetto fotovoltaico, i termini procedimentali sono perentori

Il TAR Sardegna dichiara illegittimo il silenzio del Ministero dell’Ambiente sulla valutazione di impatto ambientale relativa a un impianto fotovoltaico da 34 MW, ribadendo che i termini del procedimento sono perentori e che l’amministrazione deve sempre concludere l’iter senza ritardi.

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Con la sentenza n. 00774/2026, pubblicata il 14 maggio 2026 (R.G. n. 00204/2026), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha riaffermato il principio secondo cui il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è soggetto a termini perentori e non può rimanere sospeso oltre i limiti previsti dalla legge.

Il giudizio riguardava il mancato provvedimento conclusivo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in relazione a un’istanza di VIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 34 MW, comprensivo delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, da realizzarsi nel territorio della provincia di Oristano.

Il Tribunale ha ribadito che, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, i termini del procedimento di VIA hanno natura perentoria e vincolano l’amministrazione alla loro osservanza, non potendo essere superati né giustificati da ragioni organizzative interne o da criticità istruttorie.

Secondo il TAR, il mancato rispetto delle scansioni temporali previste dal Codice dell’ambiente determina l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e impone la conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso, senza che possano assumere rilievo né il carico di lavoro degli uffici né l’eventuale complessità tecnica dell’istruttoria.

Il Collegio ha inoltre escluso che eventuali criteri di priorità nell’esame delle istanze possano incidere sulla perentorietà dei termini, precisando che tali criteri non possono tradursi in una sospensione di fatto dei procedimenti già avviati.

In conclusione, il TAR Sardegna ha dichiarato l’illegittimità del silenzio del Ministero competente e ha ordinato la prosecuzione del procedimento secondo una scansione temporale definita, con previsione di poteri sostitutivi in caso di ulteriore inerzia.

Sentenza: TAR Sardegna, Sez. II, n. 00774/2026, pubblicata il 14/05/2026 – R.G. n. 00204/2026.