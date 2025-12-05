Versamento di oblazione nei reati edilizi: niente rimborso per chi paga

La Corte di Cassazione conferma che la somma versata a titolo di oblazione non è ripetibile, sancendo effetti irreversibili sia per il cittadino sia per lo Stato

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17004 del 24 giugno 2025, ha chiarito la natura giuridica del versamento effettuato a titolo di oblazione nei reati edilizi. Secondo la Corte, il pagamento rappresenta un atto unilaterale che riconosce l’illecito e, contestualmente, impedisce allo Stato di procedere penalmente nei confronti del soggetto che paga.

Di conseguenza, la somma versata non può essere richiesta nuovamente, come confermato dall’articolo 2033 del Codice Civile e dall’articolo 38 della legge n. 47 del 1985. La decisione conferma l’orientamento della giurisprudenza precedente, consolidando la funzione dell’oblazione come strumento di regolarizzazione che produce effetti giuridici definitivi.

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione

