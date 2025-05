Ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni ex l. n. 150 del 2000 e natura del personale addetto

La Corte di Cassazione Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 2885 del 5 febbraio 2025 si è pronunciata in merito affermando che l’ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni, disciplinato dalla l. n. 150 del 2000, pur prevedendo l’iscrizione all’albo professionale dei relativi addetti e un’area speciale di contrattazione con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei giornalisti, è un’articolazione organizzativa finalizzata a un’attività d’informazione istituzionale e si colloca nella struttura gerarchica degli enti per il tramite del capo ufficio stampa, sicché il personale che vi presta servizio – se non incardinato nell’ufficio già prima dell’entrata in vigore della suddetta legge – è da ricondurre, anche mediante l’individuazione di profili professionali specifici in sede di contrattazione collettiva, alla posizione di addetto all’ufficio stampa pubblico, che, pur trovando nella previa iscrizione all’albo dei giornalisti un requisito fondante di professionalità, non è assimilabile alla figura del giornalista di cui alla l. n. 69 del 1963, in quanto sottoposto a direttive e privo della spiccata autonomia nell’acquisizione delle notizie e nell’esercizio del diritto di critica che caratterizzano l’attività giornalistica.



Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., Legge 07/06/2000 num. 150 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33596 del 2024 Rv. 673308-01

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione