Tutor autostradali, riduzione automatica della velocità rilevata

La Corte di Cassazione conferma: per le infrazioni accertate dai sistemi "tutor" la velocità rilevata va ridotta del 5%, con un minimo di 5 km/h, prima di calcolare la sanzione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15894 del 13 giugno 2025, ha stabilito chiaramente come applicare le sanzioni per eccesso di velocità rilevate dai sistemi “tutor” sulle autostrade. Secondo quanto previsto dall’articolo 345, comma 2, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, la velocità rilevata deve essere ridotta del 5%, con un minimo di 5 km/h, prima di procedere al calcolo della multa.

La decisione conferma l’orientamento già espresso in passato e chiarisce le modalità di applicazione delle misure correttive sulle infrazioni accertate automaticamente, uniformando così l’interpretazione della norma a livello nazionale.

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione

