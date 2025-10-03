Traduzione degli atti di gara: il Consiglio di Stato chiarisce quando l’ufficiale non serve

AGEL 3 Ottobre 2025, di Redazione

Niente traduzione giurata per i documenti bilingui originali: la sentenza stabilisce che la versione in italiano coeva e sottoscritta esclude l'obbligo formale, snellendo le procedure degli appalti internazionali

Articoli correlati
AGEL

Principio di irretroattività confermato: la sanzione per mancata demolizione non si applica agli illeciti precedenti al 2014

AGEL

Urbanistica e paesaggio: il Consiglio di Stato conferma che la tettoia aumenta l’ingombro planimetrico

AGEL

Nullità della notifica della citazione se manca l’individuazione del legale rappresentante dell’ente

AGEL

Corte dei Conti: il Consigliere non è responsabile per l’omissione sui controlli interni

AGEL

Pubblicità del gioco d’azzardo: il TAR Lazio contesta la multa minima fissa

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sezione IV, n. 5747 del 3 luglio 2025) apporta un importante chiarimento in materia di appalti pubblici e, in particolare, sull’obbligo di fornire una traduzione ufficiale in lingua italiana per i documenti di gara.

La sentenza: doppia lingua, niente traduzione aggiuntiva

Il cuore della questione riguarda l’applicazione dell’articolo 168, comma 5, del Codice dei contratti pubblici. Tale norma prevede la necessità di una traduzione ufficiale in italiano quando gli atti e i documenti di gara sono stati redatti unicamente in lingua straniera.

I giudici del Consiglio di Stato hanno però specificato che questo obbligo non si applica se i documenti di gara sono stati prodotti fin dall’inizio, nella loro versione originale, sia in lingua straniera che in italiano, e presentano la doppia sottoscrizione per entrambi i testi.

La motivazione: se c’è l’originale italiano, la traduzione ufficiale è superflua

Il principio è basato su una logica di efficienza e chiarezza: se un documento originale è già disponibile in italiano, viene automaticamente a mancare la necessità di un’ulteriore, formale e costosa, traduzione ufficiale del testo straniero. In pratica, la versione italiana “originale” presente nel fascicolo esclude l’esigenza di una successiva “traduzione”.

La sentenza è significativa, poiché – come sottolineato nelle note della decisione – non risultano precedenti giurisprudenziali che abbiano affrontato la questione in termini così precisi, fornendo un punto di riferimento certo per le stazioni appaltanti e gli operatori economici che operano in contesti internazionali.

In sintesi: Se l’atto di gara è “bilingue originale”, con entrambi i testi firmati, l’amministrazione non può richiedere una traduzione ufficiale aggiuntiva.

Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica