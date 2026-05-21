Tosap, Cassazione: doppia sanzione legittima per chi non dichiara e non paga

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di Tosap, la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, stabilendo che l’omessa denuncia dell’occupazione e il mancato pagamento del tributo rappresentano due illeciti distinti e, come tali, possono essere sanzionati separatamente.

Con l’ordinanza n. 33177 del 18 dicembre 2025, la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha chiarito che non opera il principio dell’assorbimento tra le due violazioni, né la loro contestazione congiunta contrasta con il divieto di ne bis in idem, che impedisce di essere puniti due volte per il medesimo fatto.

Secondo i giudici, infatti, le due condotte hanno natura e finalità differenti. Da un lato, l’omessa presentazione della denuncia prevista dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 507 del 1993 sanziona il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo, indispensabile per consentire all’amministrazione di acquisire le informazioni necessarie all’accertamento e alla liquidazione del tributo. Dall’altro, l’omesso versamento disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 riguarda invece il mancato pagamento delle somme dovute nei termini previsti dalla legge, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione.

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassando con rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale di Palermo, ribadendo un orientamento già emerso in precedenti pronunce e confermando la piena autonomia delle due fattispecie sanzionatorie.