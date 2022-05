Together4Digital: UniCredit e Microsoft digitalizzano 100mila PMI italiane

Si chiama “Together4Digital” l’iniziativa per il supporto alla trasformazione delle PMI italiane ideata da Unicredit e Microsoft che hanno stretto una partnership votata ad accompagnare il cammino di 100mila piccole e medie imprese italiane, offrendo accesso a risorse finanziarie e competenze digitali affiancate da strumenti tecnologici orientati ad una crescita economica sostenibile. Secondo l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società della Commissione Europa (DESI) l’Italia si colloca al 20º posto fra i 27 Stati dell’UE, in netta risalita rispetto al 25° occupato nel 2020, ma c’è ancora un margine di miglioramento sull’acquisizione di competenze digitali, divario che rischia di pesare sulle imprese italiane in termini di competitività dei mercati globali e quindi parte dei fondi del PNRR saranno diretti a colmare il ritardo.

Secondo l’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano la maggior parte delle PMI (86%) sembra aver compreso che la spinta verso l’Innovazione Digitale sia una leva fondamentale per il progresso del business e la sopravvivenza negli attuali contesti e per accompagnare e promuovere i percorsi di digitalizzazione delle PMI italiane, UniCredit e Microsoft Italia hanno deciso di rafforzare la loro collaborazione rilanciando “Together4Digital”. La componente di supporto finanziario sarà a cura di UniCredit che offrirà linee di finanziamento dedicate e, tramite la Banking Academy di UniCredit Italia, la possibilità di accedere a contenuti di education su temi di trasformazione digitale, dopo un solution assesment gratuito erogato dai specialisti Microsoft allo scopo di individuare il livello di maturità digitale dell’impresa che intende iniziare il percorso.

L’obiettivo di UniCredit e Microsoft è raggiungere 100mila PMI italiane in tutti i settori produttivi, registrandosi gratuitamente al sito dedicato all’iniziativa (www.together4digital.it), l’impresa ha accesso a numerosi servizi:

Supporto finanziario all’investimento digitale a cura di UniCredit che offrirà linee di finanziamento dedicate e assistenza, oltre alla possibilità di accedere alla consulenza specialistica di Warrant Hub su temi di finanza agevolata e fiscale con la verifica dei requisiti di accesso ai fondi PNRR.

a cura di UniCredit che offrirà linee di finanziamento dedicate e assistenza, oltre alla possibilità di accedere alla consulenza specialistica di Warrant Hub su temi di finanza agevolata e fiscale con la verifica dei requisiti di accesso ai fondi PNRR. Possibilità di accedere a contenuti di education messi a disposizione dalla Banking Academy di UniCredit Italia, per approfondire le conoscenze su temi di trasformazione digitale, e-commerce, logiche di merito creditizio, ESG e sostenibilità

per approfondire le conoscenze su temi di trasformazione digitale, e-commerce, logiche di merito creditizio, ESG e sostenibilità Un Solution assessment gratuito erogato da specialisti Microsoft con l’obiettivo di mettere a fuoco il livello di “maturità digitale” e identificare le azioni di sviluppo suggerite su cui investire in via prioritaria (focus specifico sulla cybersecurity).

gratuito erogato da specialisti Microsoft con l’obiettivo di mettere a fuoco il livello di “maturità digitale” e identificare le azioni di sviluppo suggerite su cui investire in via prioritaria (focus specifico sulla cybersecurity). Servizi di consulenza specialistica, tecnologia e soluzioni digitali su misura proposti da Microsoft attraverso il suo partner VAR Group integrati da percorsi di formazione e re-skilling della forza lavoro sulle competenze digitali a condizioni privilegiate

Mentre Microsoft supporterà le organizzazioni a individuare percorsi di sviluppo e formazione basati su 4 ambiti del business aziendale: