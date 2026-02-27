Tesoriere o cassiere: obbligo di rendicontazione completo anche per i gestori di cassa

La Corte dei Conti, Sezione seconda centrale d’appello, con la sentenza n. 36 del 18 febbraio 2026, ha confermato un principio fondamentale sul ruolo degli agenti contabili: la distinzione tra “tesoriere” e “cassiere” non esonera dall’obbligo di rendere un conto giudiziale completo e rappresentativo della gestione delle risorse pubbliche.

Il tesoriere gestisce l’intero bilancio e risponde della gestione delle risorse, mentre il cassiere si occupa dei singoli flussi di cassa. Tuttavia, anche quest’ultimo, se maneggia denaro pubblico, deve produrre un rendiconto analitico conforme alla normativa vigente, che documenti tutte le operazioni effettuate. La Corte ha sottolineato che un semplice documento contabile sintetico o incompleto non soddisfa i requisiti di trasparenza e responsabilità imposti dalla legge.