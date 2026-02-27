Tesoriere o cassiere: obbligo di rendicontazione completo anche per i gestori di cassa

AGEL 27 Febbraio 2026

La Corte dei Conti ribadisce che il conto giudiziale deve rappresentare integralmente le operazioni di denaro pubblico, indipendentemente dal ruolo attribuito

Articoli correlati
AGEL

Imposta di soggiorno: Corte dei Conti rinvia al giudice tributario

AGEL

Corte dei conti: il potere riduttivo dell’addebito resta discrezionale

AGEL

Incarichi incompatibili, la Corte dei conti cambia rotta: niente riversamento automatico dei compensi

AGEL

Corte di Cassazione conferma: superminimo non trasferibile in caso di cambio appalto

AGEL

Demansionamento: il risarcimento può seguire il parametro della retribuzione

La Corte dei Conti, Sezione seconda centrale d’appello, con la sentenza n. 36 del 18 febbraio 2026, ha confermato un principio fondamentale sul ruolo degli agenti contabili: la distinzione tra “tesoriere” e “cassiere” non esonera dall’obbligo di rendere un conto giudiziale completo e rappresentativo della gestione delle risorse pubbliche.

Il tesoriere gestisce l’intero bilancio e risponde della gestione delle risorse, mentre il cassiere si occupa dei singoli flussi di cassa. Tuttavia, anche quest’ultimo, se maneggia denaro pubblico, deve produrre un rendiconto analitico conforme alla normativa vigente, che documenti tutte le operazioni effettuate. La Corte ha sottolineato che un semplice documento contabile sintetico o incompleto non soddisfa i requisiti di trasparenza e responsabilità imposti dalla legge.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica