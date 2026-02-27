Tesoriere o cassiere: obbligo di rendicontazione completo anche per i gestori di cassa

Tesoriere o cassiere: obbligo di rendicontazione completo anche per i gestori di cassaAGEL 27 Febbraio 2026
La Corte dei Conti ribadisce che il conto giudiziale deve rappresentare integralmente le operazioni di denaro pubblico, indipendentemente dal ruolo attribuito
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Anci Risponde
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Giovani
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare