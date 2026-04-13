Targa prova, la Cassazione: niente applicazione retroattiva alle nuove regole

AGEL 13 Aprile 2026, di Redazione

La Terza Sezione chiarisce che la normativa del 2021 sull’uso della targa prova per veicoli già immatricolati non vale per il passato

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28715 del 30 ottobre 2025, torna a pronunciarsi sul tema della circolazione con targa prova, escludendo l’applicazione retroattiva della normativa introdotta nel 2021.

Il caso esaminato dalla Terza Sezione civile riguardava una controversia decisa in precedenza dal Tribunale di Reggio Calabria, la cui decisione è stata confermata dalla Suprema Corte con il rigetto del ricorso. Al centro della questione vi era l’utilizzo della targa prova su un veicolo già immatricolato, in relazione alla disciplina prevista dal decreto-legge n. 121 del 2021.

I giudici hanno chiarito che le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 1 – che consentono l’uso della targa prova anche su veicoli già immatricolati per ragioni legate alla vendita – non possono essere applicate a fatti precedenti alla loro entrata in vigore.

Secondo la Corte, infatti, la normativa non contiene alcuna previsione espressa che deroghi al principio generale di irretroattività delle leggi, sancito dall’articolo 11 delle preleggi. Inoltre, non si tratta di una norma di interpretazione autentica, che avrebbe potuto giustificare un’applicazione retroattiva.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza già consolidata sul punto, ribadendo che le nuove regole sull’uso della targa prova producono effetti solo per il futuro e non possono incidere su situazioni pregresse.

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