Targa prova, la Cassazione: niente applicazione retroattiva alle nuove regole

Targa prova, la Cassazione: niente applicazione retroattiva alle nuove regoleAGEL 13 Aprile 2026, di Redazione
La Terza Sezione chiarisce che la normativa del 2021 sull’uso della targa prova per veicoli già immatricolati non vale per il passato
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