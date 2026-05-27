TAR Sardegna: illegittima la sanatoria senza doppia conformità urbanistica

AGEL 27 Maggio 2026, di Redazione

La seconda istanza sostitutiva della prima può determinare la sopravvenuta improcedibilità del ricorso originario; resta fermo che l’accertamento di conformità presuppone la piena doppia conformità urbanistico-edilizia e non può essere eluso mediante soluzioni progettuali che mantengano, anche solo in parte, nuova volumetria incompatibile con lo strumento urbanistico vigente.

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Il Tribunale amministrativo sardo ribadisce che il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 e normativa regionale applicabile richiede la piena e attuale compatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistica ed edilizia, non potendo essere assentite soluzioni che, pur prospettando interventi di riduzione o trasformazione dell’opera abusiva, mantengano una consistenza volumetrica non consentita.

In particolare, viene riaffermato il principio per cui non è ammissibile una sanatoria “parziale” o condizionata all’esecuzione di opere, in quanto l’istituto dell’accertamento di conformità postula un giudizio unitario di legittimità urbanistico-edilizia dell’intervento nella sua interezza.

Quanto alle soluzioni tecniche alternative prospettate in giudizio, il TAR chiarisce che interventi quali la mera “tombatura” di porzioni interrate non sono idonei a superare il contrasto con la destinazione urbanistica dell’area, ove permanga una emergenza anche minima dal piano di campagna tale da integrare nuova volumetria non assentibile.

Ne consegue, sul piano processuale, che la presentazione di una nuova istanza sostitutiva rispetto alla precedente determina la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso originario, mentre i successivi gravami risultano infondati per insussistenza dei presupposti di conformità dell’intervento.

P.Q.M., il TAR Sardegna dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti, confermando la legittimità dei dinieghi e degli atti repressivi adottati dall’amministrazione comunale. Spese compensate.

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