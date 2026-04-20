TAR Lazio: illegittimo lo sgombero senza previa delimitazione del demanio marittimo

Con sentenza n. 1164/2026, depositata il 20 gennaio 2026, il TAR Lazio, Sezione Quinta Ter (R.G. n. 8273/2025, udienza del 13 gennaio 2026), ha chiarito un principio rilevante in materia di tutela del demanio marittimo e poteri di sgombero della pubblica amministrazione.

Il Tribunale amministrativo ha ribadito che l’adozione di ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi incidenti su aree contese tra proprietà privata e demanio è subordinata alla previa verifica formale dei confini demaniali attraverso lo специфico procedimento di delimitazione previsto dall’art. 32 del Codice della navigazione.

Secondo il TAR, tale procedimento non costituisce un passaggio meramente eventuale, ma diventa necessario quando l’amministrazione stessa ravvisi un’incertezza oggettiva sulla linea di confine. In assenza di tale accertamento tecnico-formale, l’ordine di sgombero risulta privo di adeguato presupposto istruttorio.

Il principio affermato è che il potere di autotutela o di ripristino non può essere esercitato per supplire a una mancata definizione dei confini demaniali, né può essere fondato su mere ipotesi o contestazioni non ancora tradotte in un accertamento tecnico ufficiale e condiviso.

Il TAR ha inoltre richiamato la necessità che l’intervento amministrativo sia preceduto da un’istruttoria completa e da un reale contraddittorio, soprattutto quando l’incidenza del provvedimento riguarda l’esercizio del diritto di proprietà privata.

Per questi motivi, il Tribunale ha annullato l’ordinanza impugnata, ribadendo il principio secondo cui, in materia di confini demaniali incerti, l’amministrazione non può disporre lo sgombero senza aver previamente attivato il procedimento di delimitazione previsto dalla legge.