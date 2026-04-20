TAR Lazio: illegittima la sospensione dell’attività commerciale disposta da regolamento comunale senza legge primaria

Con sentenza n. 02397/2026 (Reg. Prov. Coll.) del 6 febbraio 2026, relativa al ricorso n. 07085/2025, il TAR Lazio (Sezione II ter) ha riaffermato un principio centrale in materia di sanzioni amministrative: il potere sanzionatorio della pubblica amministrazione è soggetto al principio di legalità e non può essere esercitato in assenza di una base normativa primaria.

Il Tribunale ha chiarito che misure come la sospensione dell’attività commerciale, pur avendo natura amministrativa, presentano un contenuto sostanzialmente afflittivo e interdittivo e, proprio per questo, richiedono una previsione espressa da parte del legislatore statale o regionale. Non è invece sufficiente un regolamento comunale, che ha natura secondaria.

Richiamando anche precedenti conformi della stessa sezione e della giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, il TAR ha ribadito che il principio di legalità in materia sanzionatoria, sancito dalla legge n. 689 del 1981 e dagli articoli 23 e 25 della Costituzione, impedisce agli enti locali di introdurre autonomamente nuove ipotesi di illecito o nuove sanzioni.

In particolare, i giudici hanno evidenziato che non può essere attribuito ai regolamenti di polizia urbana il potere di prevedere la chiusura temporanea di attività economiche per violazioni della quiete pubblica, in assenza di una specifica norma di legge che disciplini tale misura e ne definisca presupposti, limiti e autorità competente.

Ne consegue che l’adozione di provvedimenti sanzionatori fondati esclusivamente su disposizioni regolamentari comunali è viziata da carenza di potere e deve essere annullata.