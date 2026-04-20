TAR Lazio: illegittima la sospensione dell’attività commerciale disposta da regolamento comunale senza legge primaria

TAR Lazio: illegittima la sospensione dell’attività commerciale disposta da regolamento comunale senza legge primariaAGEL 20 Aprile 2026, di Redazione
Il Tribunale amministrativo regionale ribadisce che le sanzioni afflittive, come la chiusura temporanea di un esercizio, non possono essere introdotte da fonti regolamentari: serve una copertura legislativa espressa.
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