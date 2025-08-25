Sport Bonus, prima finestra 2025. Pubblicato l’elenco degli ammessi alla procedura del beneficio fiscale

25 Agosto 2025

Il Dipartimento per lo Sport pubblica l’elenco dei soggetti ammessi alla procedura del beneficio fiscale che, quindi, potranno effettuare, entro il 10 settembre 2025, erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2025 – 1^ finestra).

I soggetti beneficiari entro il 10 settembre 2025 dovranno:

·        effettuare le erogazioni liberali (tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

·        inserire in formato pdf ed in un unico file all’interno della piattaforma (sezione messaggi”, icona “allegati”): 1) la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2025 – 1^ finestra – ……… (inserire il numero seriale assegnato)”, da cui risultino visibili il CRO o il TRN; 2) la dichiarazione dell’Ente beneficiario dell’erogazione liberale.

Maggiori informazioni nel comunicato del Dipartimento dello Sport

