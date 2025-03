Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, le controversie relative al canone COSAP

E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza n. 35330/2024 secondo la quale nel dettaglio spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b, c.p.a., le controversie relative al canone COSAP e alla sua quantificazione in base all’estensione della porzione di suolo pubblico occupata, perché riguardano una pretesa meramente patrimoniale, che non involge atti autoritativi del Comune a tutela dell’interesse generale.



Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 CORTE COST., Decreto

Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362

com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16459 del 2020 Rv. 658339-01 Rv. 658339-01, N.

23591 del 2020 Rv. 659447-01

Fonte: Massimario della Corte di cassazione