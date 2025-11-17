Spese di custodia e oneri di alienazione del mezzo abbandonato

QUESITO

Il Comando nell’anno 2024 ha effettuato un accertamento di violazione per divieto di sosta con contestuale rimozione forzata del mezzo. Il veicolo presenta targa rumena e sentite le competenti autorità consolari, queste riferivano di non poter fornire i dati dell’intestatario in quanto esulante dalle casistiche per le quali è prevista la trasmissione dei dati. Si richiede quali siano le attività da svolgersi in relazione al veicolo ad oggi non ancora recuperato ed a chi competano le spese di custodia ed eventuali altri oneri riguardanti una possibile alienazione del mezzo.

RISPOSTA

1. Inquadramento normativo…..

