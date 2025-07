Sospensione della patente di guida, applicazione cautelare in sede amministrativa e poteri del giudice in sede penale

La Corte di Cassazione Sez. 4 Penale, Sentenza n. 19433 (dep. 24/05/2025) ha affermato che in tema di circolazione stradale, l’avvenuta applicazione, da parte dell’autorità amministrativa, della sospensione della patente di guida non preclude l’irrogazione, in sede penale, della sanzione accessoria sospensiva da parte del giudice, salva la necessità, ove quest’ultima sia determinata in misura maggiore, di computare in detrazione, in via esecutiva, il periodo già sofferto.



Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Cod. Strada Nuovo art. 223

Massime precedenti Conformi: N. 18920 del 2013 Rv. 256005-01, N. 47955 del 2004 Rv. 230349-01, N. 20 del 2000 Rv. 217020-01

Fonte: Ufficio Massimario della Corte di Cassazione