E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione Sez. 6 penale, con la sentenza n. 14838 (dep. 15/04/2025) come si apprende dalla massima diffusa a margine dall’Ufficio del Massimario, ovvero che sono inutilizzabili a fini di prova le “fonti aperte” indefinite, ossia le notizie, prive di alcun riferimento alla loro provenienza, acquisibili dalla rete internet, posto che altrimenti si rischierebbe di far transitare nel processo, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 187 e 194 cod. proc. pen., informazioni generiche, rientranti, “lato sensu”, nell’ambito delle “voci correnti” e delle tesi personali.

In motivazione, si legge nella nota a margine, la Corte ha precisato che sono, invece, utilizzabili – poiché riconducibili al concetto di “fatto notorio”, ampliato dalle tecnologie informatiche – le “fonti aperte” accessibili tramite internet, di cui sia chiaramente individuabile la provenienza, quali documenti istituzionali, listini prezzi, valori di borsa, cambio valute, distanze stradali, accadimenti noti e incontroversi, etc.



Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art.

194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis

Massime precedenti Vedi: N. 46482 del 2023 Rv. 285363-03, N. 21310 del 2022 Rv. 283314- 01, N. 24117 del 2024 Rv. 286673-01

Fonte: Ufficio Massimario della Corte di Cassazione