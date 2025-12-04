Silenzio assenso: la difformità urbanistica non blocca i permessi di costruire

La mancata conformità urbanistica di un intervento non impedisce la formazione del silenzio assenso sul rilascio del permesso di costruire. Lo ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite, con il parere n. 290 del 26 novembre 2025.

Secondo il Collegio, ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. 380/2001, le uniche cause che possono fermare il silenzio assenso sono la presenza di vincoli, come quelli ambientali, per i quali la giurisprudenza richiede un provvedimento esplicito dell’amministrazione. In tutti gli altri casi, il silenzio assenso si forma automaticamente al termine dei termini procedimentali.

Il Collegio ha sottolineato che la disciplina del silenzio assenso ha come obiettivo la semplificazione e la rapidità dei procedimenti edilizi, evitando che l’inerzia dell’amministrazione blocchi i lavori. Una lettura restrittiva, che collegasse la formazione del silenzio assenso alla conformità urbanistica, ridurrebbe l’efficacia di questo strumento.

Resta comunque fondamentale individuare chiaramente l’unità organizzativa e il responsabile, per distinguere la responsabilità tra provvedimento esplicito e silenzio assenso, che continua a essere la modalità ordinaria di gestione delle pratiche edilizie.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato