Silenzio assenso: la difformità urbanistica non blocca i permessi di costruire

Silenzio assenso: la difformità urbanistica non blocca i permessi di costruireAGEL 4 Dicembre 2025, di Redazione
Il Consiglio di giustizia amministrativa chiarisce che, in assenza di vincoli, il mancato rispetto delle norme urbanistiche non impedisce la formazione automatica del silenzio assenso sui permessi edilizi.
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare