Se l’amministrazione cambia i documenti d’appalto deve riaprire i termini di partecipazione alla gara

L’Anac rispondendo ad una istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata da da un operatore economico che lamentava verosimilmente carenza di informazioni in merito ad una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene urbana e verde pubblico, ha stabilito, con riferimento all’art. 76 (Informazioni dei candidati e degli offerenti) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. , quanto segue:

in caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, la Stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione, ivi compreso il termine per l’effettuazione del sopralluogo.

Fonte: Anac