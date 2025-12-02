Rinegoziazione dei contratti pubblici in prosecuzione oltre la scadenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la sentenza n. 3669 dell’11 novembre 2025, ha offerto nuovi chiarimenti sulla gestione dei contratti pubblici oltre la loro scadenza temporale. In caso di prosecuzione coattiva della gestione, il rapporto concessorio deve essere ricondotto al suo equilibrio originario, facendo riferimento ai rimedi previsti dai contratti pubblici, sia in via diretta che analogica, secondo le norme vigenti.

La rinegoziazione, sottolinea il Tar, rappresenta uno strumento per adeguare le condizioni contrattuali a sopravvenienze non imputabili alle parti, garantendo sia l’interesse concreto della parte svantaggiata sia l’efficienza complessiva dell’operazione economica. L’obbligo di rinegoziare, secondo buona fede, riguarda sia le trattative sia le modifiche necessarie per riportare il rapporto in equilibrio, senza alterarne la sostanza economica né il regime di rischio operativo del concessionario.

Il Tribunale conferma così il principio secondo cui la rinegoziazione costituisce una forma di tutela dei rapporti di durata, fondandosi sui principi di equità sostanziale e solidarietà sociale.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato