Rifiuto di sottoporsi all’accertamento tossicologico e inosservanza della scansione procedurale (art. 187 Cds), conseguenze

La Corte di Cassazione Sez. 4 Penale, con la sentenza n. 40680 /2024 ha affermato che non è configurabile la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica da uso di stupefacenti, di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada nel caso di inosservanza della scansione procedurale prevista dai commi 2, 2-bis, 3 e 4 del medesimo articolo.



In applicazione del principio, si specifica nella nota diramata in merito, la Corte ha annullato la decisione che aveva riconosciuto la configurabilità della contravvenzione “de qua” sul rilievo che non era emersa l’impossibilità, prodromica agli ulteriori accertamenti sanitari da parte delle forze dell’ordine, di eseguire il prelievo di sostanza dal cavo orale del conducente.



Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 187 com. 2, Cod. Strada art. 187 com. 2, Cod. Strada

art. 187 com. 3, Cod. Strada art. 187 com. 4, Cod. Strada art. 187 com. 8

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione