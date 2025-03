Riciclaggio dei rifiuti in polietilene, versamento del contributo ambientale da parte del produttore, valore liberatorio, condizioni

La Corte di Cassazione Sez. 1 Civile, con la sentenza n. 31537/2024 si è pronunciata in merito specificando che in tema di riciclaggio dei rifiuti in polietilene, il versamento del contributo ambientale da parte del produttore ha carattere liberatorio se è eseguito a un sistema collettivo, sia di carattere nazionale che facente parte di un sistema autonomo, purché istituzionalmente deputato allo smaltimento del rifiuto correlato a quella specifica tipologia di prodotto, secondo le disposizioni di cui ai titoli II e III della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 e succ. modd., mentre non assume detto carattere se è eseguito in favore di consorzi nazionali o sistemi autonomi istituzionalmente deputati a gestire tipologie di prodotti e di rifiuti diversi.



Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 237 com. 8, Decreto Legisl.

03/04/2006 num. 152 art. 224 com. 9, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 234 com. 1,

Decreto Legisl. 03/09/2020 num. 116, Decreto Legisl. 23/12/2022 num. 213

Massime precedenti Vedi: N. 8818 del 2023 Rv. 667472-01

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione