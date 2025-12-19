Richiedenti protezione internazionale: il silenzio della pubblica amministrazione non basta

Il Consiglio di Stato chiarisce che le note interlocutorie non esonerano le autorità dall’obbligo di garantire l’accoglienza nei centri previsti dalla legge

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8670 del 7 novembre 2025, ha stabilito che la semplice comunicazione interlocutoria dell’amministrazione, come la nota che informa della posizione in lista d’attesa per l’accesso a una struttura di accoglienza, non esaurisce l’obbligo dell’ente di concludere il procedimento a favore del richiedente protezione internazionale.

Quando il richiedente soddisfa i requisiti di legge, l’amministrazione deve garantire l’accoglienza senza margini discrezionali, limitandosi a individuare la struttura più idonea. La decisione richiama il quadro normativo europeo e italiano, che prevede: la prima accoglienza nei centri governativi; in caso di esaurimento dei posti, l’uso dei centri di accoglienza straordinaria (CAS); in subordine, strutture provvisorie individuate dalle prefetture, anche con procedure di affidamento diretto in caso di urgenza.

La pronuncia appare innovativa, poiché non ci sono precedenti che definiscano in modo così chiaro l’inadempimento della pubblica amministrazione in questi termini.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato

