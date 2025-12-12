Revoca del presidente del consiglio comunale: serve motivazione dettagliata

AGEL 12 Dicembre 2025, di Redazione

Il Tar Campania chiarisce che la delibera deve basarsi sul cattivo esercizio delle funzioni, non solo sulla perdita di fiducia politica

Il Tar Campania, con la sentenza n. 7570 del 21 novembre 2025, ha stabilito che la revoca del presidente del consiglio comunale deve essere giustificata da motivazioni oggettive legate al cattivo esercizio delle funzioni istituzionali. Non basta, quindi, richiamare la perdita di fiducia della maggioranza: è necessario dimostrare concretamente violazioni dei doveri d’ufficio o comportamenti che compromettano l’imparzialità della carica.

Il Tribunale amministrativo ha precisato che citare estratti delle dichiarazioni di voto dei consiglieri senza indicare tempi, contesto e riscontri documentali delle presunte negligenze non soddisfa il requisito motivazionale richiesto dalla legge. La sentenza conferma orientamenti precedenti del Consiglio di Stato sul tema.

Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato

