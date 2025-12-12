Revoca del presidente del consiglio comunale: serve motivazione dettagliata

Revoca del presidente del consiglio comunale: serve motivazione dettagliataAGEL 12 Dicembre 2025, di Redazione
Il Tar Campania chiarisce che la delibera deve basarsi sul cattivo esercizio delle funzioni, non solo sulla perdita di fiducia politica
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare