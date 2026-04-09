Revisione prezzi negli appalti pubblici: legittime le clausole di decadenza e irretroattività se non rendono difficile l’esercizio del diritto

AGEL 9 Aprile 2026, di Redazione

Il Consiglio di Stato conferma l’ampia autonomia contrattuale delle parti nella disciplina della revisione prezzi, purché le clausole pattizie rispettino buona fede e non comprimano eccessivamente il diritto dell’appaltatore.

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Con la sentenza n. 2407 del 23 marzo 2026, la sezione III del Consiglio di Stato interviene sul tema della revisione prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa, chiarendo i limiti entro cui le parti possono disciplinarne l’esercizio attraverso clausole contrattuali.

La decisione afferma che l’art. 115 del d.lgs. 163/2006, pur riconoscendo il diritto alla revisione dei prezzi, non ne definisce in modo rigido le modalità operative. Ne consegue che le stazioni appaltanti e gli operatori economici possono concordare termini e condizioni per l’esercizio del diritto, inclusa l’introduzione di termini di decadenza, a condizione che tali previsioni non rendano eccessivamente difficile l’esercizio del diritto stesso, in linea con l’art. 2965 c.c.

Parimenti, il Consiglio di Stato ritiene legittima anche la clausola di irretroattività della revisione prezzi, qualora sia espressamente pattuita e rispetti i principi di buona fede contrattuale, senza imporre oneri sproporzionati a una delle parti. In questo modo, la sentenza valorizza l’autonomia negoziale nell’ambito dei contratti pubblici, purché esercitata entro i limiti della correttezza e dell’equilibrio contrattuale.

La pronuncia si pone in linea con un orientamento giurisprudenziale che riconosce alla revisione prezzi una funzione integrativa del corrispettivo, ma non automatica né sottratta alla disciplina pattizia. Restano quindi legittime le previsioni contrattuali che regolano tempi e modalità della richiesta di revisione, anche prevedendo finestre temporali o effetti non retroattivi, sempre nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento.

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