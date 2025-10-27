Responsabilità del RUP: chi subentra non è esonerato da colpe pregresse

AGEL 27 Ottobre 2025, di Redazione

Il RUP è il "dominus" della procedura: chi subentra a un appalto già avviato non è esonerato da responsabilità per errori pregressi, poiché deve acquisire piena conoscenza degli atti precedenti

Una recente sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l’Umbria (n. 54 del 1° settembre 2025), ha chiarito in modo netto la portata della responsabilità erariale del Responsabile Unico del Progetto (RUP), anche quando subentra in una fase avanzata dell’appalto.

La posizione preminente del RUP

La Corte, presieduta da Giuseppe De Rosa e con Elisabetta Conte come relatore, ha respinto la linea difensiva di un convenuto che sosteneva di non poter essere ritenuto responsabile per eventi e irregolarità occorse anteriormente alla sua nomina. L’argomento chiave della difesa era che, essendo intervenuto solo nella fase finale della procedura, il RUP si sarebbe limitato a “recepire i contributi dei professionisti che lo avevano preceduto”.

Dovere di conoscenza e diligenza

I giudici contabili hanno invece stabilito che l’assunzione dell’incarico in un momento successivo all’avvio dell’appalto non esonera il RUP da qualsiasi responsabilità o da una doverosa conoscenza degli eventi pregressi.

La sentenza ribadisce che il RUP è considerato il “dominus della procedura di gara”, ovvero la figura preminente e centrale rispetto a tutti gli altri soggetti coinvolti. In virtù di questa posizione, egli ha il dovere di disporre di tutti gli strumenti, in primis conoscitivi, per poter espletare il proprio incarico in modo efficace e diligente, anche riprendendo in mano e verificando l’operato precedente.

In sintesi: chi accetta l’incarico di RUP, pur se tardivamente, si assume la responsabilità di gestire l’intera procedura e non può invocare l’anteriorità degli eventi per sfuggire a un eventuale danno erariale.

Fonte: rassegna mensile della Corte dei Conti

