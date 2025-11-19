Responsabilità degli enti locali nei consorzi: anche senza impegno preventivo

AGEL 19 Novembre 2025, di Redazione

Responsabilità degli enti locali nei consorzi: anche senza impegno preventivo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14715 del 1° giugno 2025, ha confermato la responsabilità degli enti locali nei consorzi costituiti secondo l’articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Secondo la sentenza, gli enti partecipanti rispondono dei costi per la gestione dei servizi pubblici deliberati dall’organo consortile competente, anche se non esiste un preventivo impegno contabile né la relativa attestazione di copertura finanziaria.

La decisione fa riferimento all’articolo 114, comma 6, dello stesso decreto legislativo, sottolineando che la responsabilità dell’ente locale è legata alla partecipazione al consorzio e agli atti fondamentali dell’ente, indipendentemente dalla gestione contabile interna. La vicenda trae origine da un caso giudiziario tra privati, già esaminato dalla Corte d’Appello di Campobasso nel 2019.

Fonte: rassegna massime della Corte di Cassazione

