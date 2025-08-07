Responsabilità da reato degli enti, impugnazione delle ordinanze che applicano una misura cautelare

Corte di Cassazione Sez. 6 Penale, sentenza n. 18590 (dep. 16 maggio 2025)

La Corte di Cassazione Sez. 6 Penale, nella sentenza n. 18590 (dep. 16/05/2025) ha affermato che in tema di responsabilità da reato degli enti, le ordinanze che applicano una misura cautelare interdittiva sono impugnabili, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, solo con l’appello, dovendosi escludere l’ammissibilità del ricorso immediato per cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2
Massime precedenti Conformi: N. 32382 del 2004 Rv. 229674-01, N. 37985 del 2004 Rv. 228835-01

Fonte: Ufficio Massimario della Corte di Cassazione

