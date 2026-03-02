Responsabilità amministrativa, il giudice contabile mantiene la discrezionalità sul ridimensionamento dell’addebito

La riforma della legge n. 20/1994, aggiornata dalla l. 1/2026, conferma che il giudice della Corte dei conti può decidere caso per caso se ridurre l’addebito per danno erariale

Anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 1/2026, l’esercizio del potere di ridurre l’addebito per danno erariale resta una scelta discrezionale del giudice contabile. Lo ha precisato la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, con la sentenza n. 82 del 20 febbraio 2026.

In particolare, l’articolo 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, come aggiornato dalla recente riforma, non vincola il giudice a ridurre automaticamente l’addebito: la decisione va presa valutando le circostanze specifiche di ciascun caso.

Si conferma così l’impostazione secondo cui la Corte dei conti mantiene un margine di discrezionalità nell’applicazione delle nuove regole in materia di responsabilità amministrativa.

