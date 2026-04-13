Raggruppamenti temporanei di imprese, il TAR Campania: possibile l’estromissione dei componenti non imputabili di irregolarità

Nel contesto dei contratti pubblici, il TAR Campania (Salerno, sez. II, sentenza 26 marzo 2026 n. 594) si è pronunciato sulla gestione delle vicende che possono colpire uno dei componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), chiarendo i margini di intervento consentiti in fase di gara o esecutiva.

Il Collegio ha affermato che, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 36/2023, quando una causa di esclusione o la perdita di un requisito di qualificazione non sia imputabile agli altri componenti del raggruppamento e non rientri nella loro sfera di controllo, è possibile procedere all’estromissione del soggetto interessato. In tali casi il RTI può essere riorganizzato mediante una ridistribuzione interna dei compiti tra i membri rimasti oppure attraverso la sostituzione del componente escluso, a condizione che non venga modificata l’offerta presentata in gara.

Secondo i giudici amministrativi, l’amministrazione, ricevuta la comunicazione delle circostanze rilevanti, esercita una valutazione discrezionale sulla richiesta del raggruppamento, potendo negarla solo se gli interventi proposti risultano tardivi o inadeguati.

Nel caso esaminato, il TAR ha ritenuto non giustificata l’esclusione del consorzio aggiudicatario, osservando che l’offerta era rimasta sostanzialmente invariata anche dopo la riduzione del raggruppamento e che i requisiti di partecipazione risultavano comunque soddisfatti dal soggetto rimasto in gara. Una soluzione opposta, secondo il Collegio, si porrebbe in contrasto con i principi del favor partecipationis e del risultato.