Produzione energetica da fonti rinnovabili: il Tar dice no ai divieti astratti

Il Tar per la Lombardia, sezione di Brescia, con la sentenza n. 950 del 27 ottobre 2025, ha stabilito che i comuni non possono imporre divieti generali e astratti all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La decisione riguarda sia le aree individuate come idonee dalla legge sia quelle dichiarate inidonee.

Secondo il tribunale, un piano urbanistico comunale non può introdurre restrizioni che contrastino con le disposizioni di legge, né aggiungere requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo 199 del 2021. In particolare, l’articolo 20, comma 8, lettera c-quater, non deve essere interpretato come un vincolo aggiuntivo applicabile a tutte le aree, ma come una specifica ipotesi che amplia le aree considerate idonee.

La sentenza conferma l’orientamento già espresso da Consiglio di Stato e altri Tar italiani, sottolineando l’importanza di garantire l’accesso alle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa nazionale senza ostacoli comunali generalizzati.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato