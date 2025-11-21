Prezzi non visibili, la Cassazione conferma: il cartellino dentro il capo viola la legge

AGEL 21 Novembre 2025, di Redazione

La Suprema Corte ribadisce che il prezzo deve essere immediatamente leggibile dall’esterno: non basta inserirlo all’interno dell’oggetto esposto.

Articoli correlati
AGEL

Subappalto, la Cassazione: stessa diligenza per appaltatore e subappaltatore

AGEL

Biciclette: legittimo vietare di legarle a strutture pubbliche non destinate

AGEL

Revisione prezzi dei servizi: impossibile se l’affidamento avviene tramite ordinanza urgente

AGEL

Acquirente con patto di riservato dominio può contestare la stima in espropriazioni

AGEL

Niente rinnovi automatici per le concessioni demaniali marittime

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14826 del 3 giugno 2025, ha confermato il rigetto del ricorso di un commerciante coinvolto in una disputa avviata davanti al Tribunale di Ferrara. Al centro della vicenda, l’obbligo previsto dal d.lgs. 114/1998 di indicare in modo chiaro e visibile il prezzo dei prodotti esposti al pubblico.

Secondo i giudici, inserire il cartellino del prezzo all’interno dell’oggetto — nel caso specifico, all’interno di capi di abbigliamento — non soddisfa il requisito della visibilità richiesto dalla normativa. Pur garantendo l’associazione immediata tra prezzo e prodotto, tale modalità non consente al consumatore di leggere l’importo senza manipolare l’articolo, contravvenendo alla finalità di trasparenza imposta dalla legge.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza già tracciata in precedenza, che richiede ai commercianti di assicurare una comunicazione dei prezzi semplice, diretta e accessibile, a tutela dell’informazione del consumatore e della correttezza degli scambi.

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica