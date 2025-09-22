Possibilità di introdurre limiti astratti alla realizzazione di impianti fotovoltaici

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 luglio 2025, n. 6434

Secondo i giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato ( sentenza 6463/2025) è illegittima la delibera con cui la regione introduce limiti astratti alla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici; infatti, l’amministrazione, nel pronunciarsi sull’istanza di rilascio del provvedimento autorizzativo, è tenuta a valutare tutte le circostanze del caso concreto e a bilanciare gli opposti interessi, nella consapevolezza che il legislatore ha espresso un chiaro favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, pur non potendo legittimarsi “interessi tiranni” capaci di prevalere automaticamente su altri interessi meritevoli di pari considerazione. (1).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 8491 del 2024.

Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato

