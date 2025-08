Possibilità di edificazione diretta, in assenza di piano attuativo, sulla base della verifica della piena urbanizzazione del comparto

I giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza 3809/2025, hanno stabilito che sono del tutto eccezionali le ipotesi in cui è consentito prescindere dalla formazione del piano attuativo, al quale lo strumento urbanistico di livello superiore subordini il rilascio del permesso di costruire su un dato lotto, pertanto non è consentito superare l’assenza del piano attuativo facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona. (1).

Nella motivazione i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che il piano attuativo prescritto dall’art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 non ha equivalenti ed è necessario al fine di raccordare l’esistente – privo di idonee opere di urbanizzazione – al nuovo edificio. Ha poi aggiunto, quale corollario del principio di diritto illustrato in rassegna, che in sede amministrativa o giurisdizionale non possono essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile edificare vanificando la funzione del piano attuativo (Cons. Stato, sez. II, 3 dicembre 2019, n. 8270).

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato