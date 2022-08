PNRR: via libera alla Riforma del processo civile

Semplificare le procedure nell’ambito del processo civile, incoraggiare le forme alternative di risoluzione delle controversie, aiutare la convivenza attraverso strumenti quali la mediazione, la negoziazione assistita e gli arbitrati anche con incentivi fiscali, con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dei Decreti attuativi della Riforma del processo civile e del testo sull’Ufficio per il processo prosegue l’impegno del Governo in materia di giustizia.

Con il via libera a queste misure, che fanno parte degli obiettivi del PNRR da raggiungere entro dicembre 2022, il Governo punta a migliorare l’efficienza del servizio ai cittadini e alle imprese, l’obiettivo è di ridurre del 40% in 5 anni la durata dei processi civili e del 25% dei processi penali con impegni analoghi per i processi ammnistrativi.

Per farlo sono previsti investimenti sulla digitalizzazione e le risorse umane, in particolare per l’Ufficio del Processo, inserendo gli assistenti dei giudici, giuristi giovani che offrono supporto al giudice pertinente e che sono in grado di aiutarlo a istruire e fare altre attività giurisdizionali. Il corpo giudiziario italiano ha 9.000 magistrati in servizio, grazie al PNRR verranno reclutati 16.500 giovani funzionari, di cui la metà è già entrata in servizio. A seguire il completamento del percorso delle riforme:

Entro dicembre 2022 – Riforma delle commissioni tributarie: efficientare l’applicazione della legislazione tributaria e ridurre il numero di ricorsi alla Corte di Cassazione.

Entro giugno 2023 – Riforma del processo civile e penale: ridurre il tempo del giudizio civile e penale riducendo il numero di casi presso gli uffici giudiziari, semplificando le procedure e incrementando la produttività degli uffici; completare l’adozione dei regolamenti e delle fonti di diritto derivato per applicare le leggi attuative per la riforma della giustizia.

Entrata in vigore delle misure di semplificazione necessarie e le norme di diritto derivate per l’attuazione di tutti i processi e procedure volti alla semplificazione del codice dei contratti pubblici: riduzione della frammentazione delle stazioni appaltanti, realizzazione di una e-platform, semplificazione e digitalizzazione delle procedure dei centri di committenza in un’ottica di interconnettività, semplificazione della revisione della disciplina del subappalto.

Entro dicembre 2023 – Digitalizzazione del sistema giudiziario: obbligatorietà del fascicolo telematico obbligatorio e completamento del processo civile telematico.

Entro dicembre 2024 – Riduzione dell’arretrato giudiziario : ridurre del 25% il numero di cause pendenti nel 2019 davanti ai TAR.

Riduzione dell’arretrato giudiziario del Consiglio di Stato : ridurre del 35% il numero di cause pendenti al 2019 al Consiglio di Stato semplificando le procedure e aumentando la produttività degli uffici.

Riduzione dell’arretrato giudiziario dei Tribunali ordinari civili : ridurre del 65% il numero di cause pendenti nel 2019 presso i Tribunali ordinari civili.

Entro giugno 2026 – Riduzione della durata dei procedimenti civili : ridurre del 40% i tempi di trattazione di tutti i contenziosi civili e commerciali rispetto al 2019.

Riduzione della durata dei procedimenti penali: ridurre del 25% i tempi di trattazione dei procedimenti penali rispetto al 2019.