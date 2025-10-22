Piattaforma continentale esente da IMU, la Cassazione chiarisce i limiti della sovranità fiscale

La Corte di Cassazione ha messo un punto fermo sulla tassazione degli impianti offshore, stabilendo che le piattaforme fisse o galleggianti situate sulla piattaforma continentale sono esenti dal pagamento dell’ICI e dell’IMU.

Con la Sentenza n. 14549 del 30 maggio 2025, la Sezione Tributaria ha rigettato il ricorso e ha chiarito il fondamento di tale esenzione, basandosi sul diritto internazionale.

Il Principio Fondamentale: Non è Territorio dello Stato

Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione della Convenzione ONU di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare. I giudici hanno stabilito che:

La piattaforma continentale, come definita dalla Convenzione, non è considerata territorio dello Stato ai fini dell’applicazione delle imposte locali come l’IMU o l’ICI. I diritti sovrani e la giurisdizione esclusiva assegnati allo Stato costiero sulla piattaforma (ai sensi degli artt. 77 e 60 della Convenzione) sono esercitabili al solo scopo di esplorare e sfruttare le sue risorse.

La conseguenza è che non è legittima l’applicazione di tributi locali, come quelli in questione, la cui natura presuppone un potere impositivo assimilabile a quello esercitabile sulla piena sovranità territoriale dello Stato. In sintesi: la sovranità fiscale italiana sulla piattaforma continentale è limitata e non include la possibilità di imporre tasse come l’IMU, che sono legate al possesso di immobili sul territorio nazionale.

(Corte di Cassazione, Sez. T, Sentenza n. 14549 del 30/05/2025)

Fonte: Rassegna mensile della

giurisprudenza civile della

Corte di cassazione