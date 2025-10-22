Piattaforma continentale esente da IMU, la Cassazione chiarisce i limiti della sovranità fiscale

AGEL 22 Ottobre 2025, di Redazione

Niente IMU e ICI per le piattaforme offshore: la Cassazione stabilisce che la piattaforma continentale non rientra nel territorio dello Stato per fini fiscali

Heavy seas engulf the block island wind farm, the first US offshore wind farm. The five halide 6mw turbines were recently installed by deep water, and are currently under commissioning. Original public domain image from Flickr
La Corte di Cassazione ha messo un punto fermo sulla tassazione degli impianti offshore, stabilendo che le piattaforme fisse o galleggianti situate sulla piattaforma continentale sono esenti dal pagamento dell’ICI e dell’IMU.

Con la Sentenza n. 14549 del 30 maggio 2025, la Sezione Tributaria ha rigettato il ricorso e ha chiarito il fondamento di tale esenzione, basandosi sul diritto internazionale.

Il Principio Fondamentale: Non è Territorio dello Stato

Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione della Convenzione ONU di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare. I giudici hanno stabilito che:

  1. La piattaforma continentale, come definita dalla Convenzione, non è considerata territorio dello Stato ai fini dell’applicazione delle imposte locali come l’IMU o l’ICI.
  2. I diritti sovrani e la giurisdizione esclusiva assegnati allo Stato costiero sulla piattaforma (ai sensi degli artt. 77 e 60 della Convenzione) sono esercitabili al solo scopo di esplorare e sfruttare le sue risorse.

La conseguenza è che non è legittima l’applicazione di tributi locali, come quelli in questione, la cui natura presuppone un potere impositivo assimilabile a quello esercitabile sulla piena sovranità territoriale dello Stato. In sintesi: la sovranità fiscale italiana sulla piattaforma continentale è limitata e non include la possibilità di imporre tasse come l’IMU, che sono legate al possesso di immobili sul territorio nazionale.

(Corte di Cassazione, Sez. T, Sentenza n. 14549 del 30/05/2025)

Fonte: Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica