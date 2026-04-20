Piano delle alienazioni immobiliari: per il TAR Lazio è inammissibile il ricorso se non si impugna la delibera consiliare definitiva

Con la sentenza n. 00098/2026 REG.PROV.COLL., ric. n. 01087/2024, pronunciata dal TAR Lazio – Sezione Seconda Bis il 5 gennaio 2026, il Tribunale ha ribadito un principio centrale in materia di impugnazione dei piani di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali.

Secondo il Collegio, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 58 del D.L. 112/2008, la delibera della Giunta comunale che predispone o aggiorna il piano ha natura di atto endoprocedimentale e non produce effetti definitivi, in quanto la decisione finale spetta al Consiglio comunale, cui compete l’approvazione del piano.

Ne deriva che il sistema impone, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, l’impugnazione dell’atto consiliare conclusivo, poiché solo quest’ultimo determina la classificazione definitiva dei beni nel patrimonio disponibile e gli effetti giuridici rilevanti.

Il TAR ha quindi affermato che l’omessa impugnazione della delibera del Consiglio comunale che approva il piano comporta la carenza originaria di interesse al ricorso, poiché l’eventuale annullamento del solo atto di Giunta non è idoneo a produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente.

Il principio si inserisce in un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui, nei procedimenti a formazione progressiva, è sempre necessario aggredire l’atto che conclude il procedimento e produce effetti esterni, non essendo sufficiente contestare gli atti preparatori o istruttori.

In questa prospettiva, la sentenza ribadisce la centralità del rapporto tra interesse al ricorso ed efficacia lesiva dell’atto impugnato, quale condizione imprescindibile di ammissibilità nel processo amministrativo.