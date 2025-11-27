P.A. non automaticamente responsabile per i danni causati dai randagi

AGEL 27 Novembre 2025, di Redazione

La Cassazione ribadisce: serve la prova della colpa dell’amministrazione e dell’insufficiente prevenzione del randagismo.

La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16788 del 23 giugno 2025, ha confermato il rigetto del ricorso proposto da un cittadino che chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa dell’aggressione di un cane randagio. La Suprema Corte precisa che la responsabilità della pubblica amministrazione in questi casi non è automatica, ma deve essere dimostrata sulla base dell’articolo 2043 del Codice civile.

Secondo i giudici, il danneggiato è tenuto a provare non solo l’evento lesivo, ma anche la colpa dell’amministrazione, da individuarsi in una carente organizzazione dei servizi preposti alla prevenzione del randagismo. Non basta, dunque, il semplice fatto che l’animale abbia causato il danno.

Solo dopo aver dimostrato tale inadeguatezza può operare il criterio della “concretizzazione del rischio”, che consente di ritenere provato il nesso causale: se il danno deriva proprio dal rischio che la normativa mira a prevenire, ciò indica che una corretta gestione da parte della P.A. avrebbe presumibilmente evitato l’evento.

La sentenza si colloca nel solco degli orientamenti già affermati dalla Cassazione, secondo cui la responsabilità dell’ente pubblico per i cani randagi non è oggettiva ma richiede l’accertamento puntuale di una condotta colposa.

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione

