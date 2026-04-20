Ottemperanza e debiti da spese legali: il TAR Lazio chiarisce i limiti del dissesto comunale e l’esecuzione dei giudicati

Con la sentenza n. 105/2026 (REG.PROV.COLL.), resa nel ricorso n. 11458/2025, il TAR Lazio (Sezione Seconda Bis) ha ribadito alcuni principi rilevanti in materia di ottemperanza e rapporti tra esecuzione del giudicato e dissesto degli enti locali.

Il Collegio ha chiarito che il credito relativo alle spese legali liquidate da una pronuncia giurisdizionale, anche della Corte di Cassazione, non può essere qualificato come debito derivante dalla gestione pregressa dell’ente in dissesto, poiché sorge autonomamente dal titolo giudiziale che ne determina l’an e il quantum in applicazione del principio di soccombenza. Di conseguenza, tali somme non rientrano nella massa passiva soggetta alla procedura straordinaria di liquidazione prevista dal TUEL.

In tale prospettiva, il TAR ha riaffermato il principio secondo cui il giudice dell’ottemperanza deve verificare non solo l’epoca di insorgenza del debito, ma soprattutto la sua natura giuridica, escludendo dalla massa passiva i crediti che trovano origine immediata e diretta nel giudicato.

La sentenza n. 105/2026 richiama inoltre i requisiti necessari per l’azione di ottemperanza di titoli del giudice ordinario: esistenza e definitività del titolo, conoscenza da parte dell’amministrazione, passaggio in giudicato e inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

In applicazione di tali principi, il TAR ha ribadito che la mancata esecuzione del giudicato legittima l’attivazione del giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., con possibilità di nominare un commissario ad acta per garantire l’esecuzione sostitutiva dell’obbligo.

Nel caso deciso, il Tribunale ha quindi ordinato all’ente di provvedere entro 60 giorni, confermando la funzione dell’ottemperanza quale strumento di effettività della tutela giurisdizionale e di superamento dell’inerzia amministrativa.