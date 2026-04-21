Ordinanze urgenti, il Tar Liguria chiarisce i limiti: serve prova della “disponibilità materiale” del bene

AGEL 21 Aprile 2026, di Redazione

Con la sentenza n. 00002/2026 (Reg. Prov. Coll.), il Tar Liguria ribadisce che le ordinanze contingibili e urgenti non possono essere indirizzate a soggetti solo formalmente proprietari: è necessario un accertamento concreto sulla disponibilità materiale dell’area su cui intervenire

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Con la sentenza n. 00002/2026 Reg. Prov. Coll. (n. 00655/2020 Reg. Ric.), pubblicata il 2 gennaio 2026, il Tar Liguria ha tracciato un importante principio in materia di ordinanze contingibili e urgenti ex articoli 50 e 54 del d.lgs. 267/2000.

Secondo il Tribunale, tali provvedimenti – pur potendo essere adottati in presenza di situazioni di pericolo anche solo potenziale per la pubblica incolumità – devono rispettare un rigoroso onere istruttorio in ordine all’individuazione dei destinatari. In particolare, non è sufficiente il mero titolo di proprietà per fondare la legittimazione passiva, essendo invece necessario che l’amministrazione dimostri la concreta “disponibilità materiale del bene” da parte del soggetto destinatario dell’ordine.

Il Tar precisa che il potere sindacale extra ordinem, proprio per la sua natura eccezionale e derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, richiede una motivazione puntuale non solo sulla sussistenza dell’urgenza e del pericolo, ma anche sul nesso tra il destinatario e la possibilità effettiva di intervenire sul bene per rimuovere la situazione di rischio.

La decisione ribadisce inoltre che la qualificazione del destinatario non può essere automatica né fondata su presunzioni generiche (come la sola contiguità o la titolarità catastale), ma deve poggiare su elementi istruttori specifici e verificabili.

Il principio affermato si inserisce in un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che, pur riconoscendo l’ampiezza del potere contingibile e urgente, ne circoscrive l’esercizio entro limiti di stretta necessità e adeguata motivazione, a garanzia del principio di legalità e della corretta imputazione degli obblighi amministrativi.

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