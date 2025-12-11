Obbligo di identificazione de visu negli alberghi: il Consiglio di Stato stoppa il check-in da remoto

Il Consiglio di Stato ha stabilito che i gestori di strutture ricettive sono tenuti a identificare de visu gli ospiti, verificando la corrispondenza tra la persona che accede e le generalità riportate nel documento d’identità. La decisione, contenuta nella sentenza n. 9101 del 21 novembre 2025 della Terza sezione, interpreta in modo rigoroso l’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Secondo i giudici, la prassi del check-in da remoto non soddisfa gli obblighi imposti dalla normativa, perché non consente al gestore di accertare la presenza effettiva della persona indicate nel documento. Il riscontro deve avvenire “hic et nunc”, cioè al momento dell’ingresso nella struttura.

La sentenza apre tuttavia all’uso di sistemi tecnologici, purché garantiscano un riconoscimento reale e immediato dell’ospite. Sono ritenuti validi strumenti come videocollegamenti predisposti all’ingresso, spioncini digitali o sistemi basati su QR code in grado di catturare un fermo immagine. L’importante, sottolinea il Consiglio di Stato, è che il gestore possa verificare direttamente la corrispondenza tra volto e documento prima di comunicare alla questura i dati della persona alloggiata.

La pronuncia rappresenta un chiarimento rilevante, in un contesto in cui i sistemi di check-in automatizzato si sono diffusi rapidamente ma senza un quadro normativo specifico.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato