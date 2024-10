Nuove opportunità di tirocinio promosse dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa – si legge in una nota pubblicata sul sito del Dicastero – che sono aperte le candidature per l’Internship Programme promosso dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro(OIL), che offre un’ampia gamma di opportunità per giovani neolaureati alla ricerca di un’esperienza di apprendimento pratico nei settori correlati al mandato e all’attività dell’OIL. Per informazioni sui tirocini offerti e i requisiti richiesti si rimanda alla seguente pagina: ILO Jobs Internship Programme.

Inoltre, nell’ambito della Disability Inclusion Internship Initiative, 11 delle posizioni disponibili sono riservate a persone con disabilità. Per tutte le informazioni sull’iniziativa e sulle specifiche opportunità è possibile scaricare la brochure (file pdf) e consultare questo link.

È possibile candidarsi fino al 14 ottobre 2024, ore 23:59 CET, per i profili generali e fino al 31 ottobre 2024 per i candidati con disabilità.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali