Corte di Cassazione Sez. 6 Penale , con la sentenza n. 18966 (dep. 21/05/2025) ha affermato il seguente principio, non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di una società “in house” che svolge mansioni esecutive e compiti meramente materiali, non rilevando che lo stesso sia tenuto ad attestare le attività compiute a fini di verifica interna inerente alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro.

In applicazione del principio, si legge nella nota a corredo della suddetta massima, la Corte ha riqualificato ai sensi degli artt. 646 e 61, n. 11, cod. pen. la condotta del dipendente di una società di servizi appropriatosi del danaro che gli era stato affidato per pagare le sanzioni per violazioni del codice

della strada relative ai veicoli intestati alla medesima società, sebbene tenuto alla produzione

delle ricevute di versamento postale da inserire nell’apposito archivio.

Fonte: Ufficio Massimario della Corte di Cassazione