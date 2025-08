Non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente di un’azienda sanitaria pubblica addetto allo sportello CUP

E’ quanto ha chiarito la Corte di Cassazione Sez. 6 Penale, sentenza n. 20127 (dep. 29/05/2025) in cui si afferma che non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di un’azienda sanitaria pubblica che sia addetto allo sportello CUP con il compito di attestare l’avvenuto pagamento del “ticket” da parte dell’utenza, a nulla rilevando che lo stesso sia tenuto a documentare l’attività di maneggio del denaro pubblico a fini di verifica interna inerente alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro.



Nella nota a corredo della suddetta massima si segnala che nella fattispecie oggetto della decisione la Corte ha annullato la condanna, demandando al giudice del rinvio di verificare se il ricorrente svolgesse i compiti a lui affidati con autonomia e discrezionalità, requisiti che soli sono suscettibili di connotare l’attività come non meramente esecutiva.



Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17123 del 2016 Rv. 266613-01, N. 38600 del 2024 Rv. 287032-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15983 del 2006 Rv. 233423-01

